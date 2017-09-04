На трасі Київ-Чоп жорстко розбився скутер, є поранені
На трасі Київ-Чоп жорстко розбився скутер, є поранені
Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі «Київ-Чоп». За життя водія та пасажира борються лікарі.
Поліцейські встановили, що 62-річний мешканець села Котів Рівненського району, керуючи скутером, у селі Колоденка не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив падіння транспортного засобу.
Унаслідок ДТП водій скутера та його пасажир, 53-річний житель села Рокитне, із політравмою госпіталізовані у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортний засіб помістили на спецмайданчик Рівного.
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області