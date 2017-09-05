Екс-директора Луганського патронного заводу затримано за сепаратизм, - СБУ

Співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з контррозвідкою Служби затримали сепаратистського «екс-директора» ПрАТ «Луганський патронний завод».

Правоохоронці встановили, що у червні 2014 року наказом так званого «прем’єр-міністра» терористичної організації «ЛНР», громадянку України було призначено на посаду виконуючого обов’язки директора заводу. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисниця, виконуючи незаконні вказівки ватажків «ДНР/ЛНР», зокрема Болотова та Стрелкова, провела інвентаризацію понад чотирнадцяти мільйонів набоїв до вогнепальної зброї, які зберігались на підприємстві. Вона також організувала на потужностях заводу виготовлення ще майже двох мільйонів набоїв різного калібру. Боєприпаси «директорка» передала «для потреб армії «новоросії» представникам терористичних організацій, які використали їх під час бойових дій проти сил антитерористичної операції.

Після чергової зміни «керівництва» терористичної організації «ЛНР», зловмисниця була звільнена з посади та тривалий час переховувалась від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях Донбасу та у Росії. Співробітники спецслужби затримали жінку в місті Кременчук на Полтавщині, куди вона прибула з «діловим візитом».

Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ