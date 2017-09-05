У Мукачеві літній чоловік після конфлікту потрапив до шпиталю

У Мукачеві літній чоловік після конфлікту потрапив до шпиталю

03:00 05.09.2017
У Мукачеві літній чоловік після конфлікту потрапив до шпиталю

Напередодні, близько 17 години, до поліції Мукачева надійшло повідомлення з військового шпиталю про те, що до них за медичною допомогою звернувся 72-річний місцевий житель.

Медики діагностували у пенсіонера закриту черепно-мозкову травму та крововилив.

Як з'ясували правоохоронці, травму потерпілий отримав під час суперечки, яка виникла між ним та ще двома мукачівцями.

Батько з сином попросили у пенсіонера бетонозмішувач, на що чоловік їм відмовив та схопився за лопату.

49-річний мукачівець, захищаючись, штовхнув пенсіонера і той впав, у результаті чого й отримав вказану травму. 

В ході слідства поліція з'ясує всі обставини інциденту.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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