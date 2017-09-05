Юний мотоцикліст серйозно травмувався у ДТП на Львівщині

Юний мотоцикліст серйозно травмувався у ДТП на Львівщині

06:00 05.09.2017
Юний мотоцикліст серйозно травмувався у ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько другої ночі на вулиці Замковій в селищі Олесько, Буського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «GEON», 18-річний житель Буського району, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні травми верхніх та нижніх кінцівок».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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