Юний мотоцикліст серйозно травмувався у ДТП на Львівщині
Юний мотоцикліст серйозно травмувався у ДТП на Львівщині
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько другої ночі на вулиці Замковій в селищі Олесько, Буського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «GEON», 18-річний житель Буського району, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні травми верхніх та нижніх кінцівок».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області