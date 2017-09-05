На Харківщині музика у навушниках ледь не вбила молоду жінку

На Харківщині музика у навушниках ледь не вбила молоду жінку

01:00 05.09.2017
На Харківщині музика у навушниках ледь не вбила молоду жінку

За попередніми даними, 30-річна харків’янка отримала ушкодження, коли переходила залізничний переїзд. Жінка слухала музику у навушниках та не почула сигнали, які подавав машиніст тепловозу.

Подія сталася на залізничному переїзді, розташованому на вулиці Боротьби. Маневровим тепловозом, який прямував від товарно-залізничної станції «Індустріальна» до залізничної станції «Харків – Балашовська», була травмована жінка.

Постраждала з закритою черепно-мозковою травмою, забиттями, переломами ребер та гомілки в тяжкому стані госпіталізована до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Наразі працівниками поліції Немишлянського відділу поліції обставини події з’ясовуються. Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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