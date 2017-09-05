Поліція розшукує свідків резонансної ДТП у Києві

Поліція розшукує свідків резонансної ДТП у Києві

05:00 05.09.2017
Поліція розшукує свідків резонансної ДТП у Києві

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 серпня нинішнього року приблизно о 22:29 неподалік будинку № 117 по вул. Шота Руставелі на нерегульованому пішохідному переході: водій автомобіля «Бентлі» збив пішохода.

За цим фактом слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

З метою повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, поліція просить відгукнутися свідків та очевидців цієї ДТП. Громадян, які мають будь-яку корисну інформацію для слідства, просимо телефонувати за номерами: 271-96-85; 271-94-73.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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