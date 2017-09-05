У Миколаївській області підліток на смерть забив сусіда

У Миколаївській області підліток на смерть забив сусіда

06:45 05.09.2017
У Миколаївській області підліток на смерть забив сусіда

40-річний житель с. Троїцьке Новоодеського району, запідозривши сусідського юнака у нібито пошкодженні його газової труби, прийшов зі звинуваченнями до матері неповнолітнього.

Жінка про візит сусіда розповіла синові, а той відправився розбиратись із наклепником до нього додому. Там хлопець побив сусіда до втрати свідомості й, покинувши у такому стані, пішов.

Вже на ранок побитому чоловікові викликала швидку його матір-інвалід, але від отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні.

Про подію поліцейським Новоодеського району стало відомо від медиків.

16-річний підліток був затриманий у порядку ст.208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та зараз обирається міра запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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