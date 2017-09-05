На Буковині затримано іноземця, який грабував жінок одразу після знайомства

В ході оперативно-розшукових заходів по розбійному нападу на 49-річну чернівчанку, поліцейські оперативно встановили особу нападника. І хоча зловмисник утік з Чернівців, працівники карного розшуку Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з львівськими колегами знайшли та затримали злочинця.

Днями до поліції звернулася мешканка однієї з чернівецьких багатоповерхівок із повідомленням про людський стогін у сусідній квартирі.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група виявила зв’язану жінку, котра перебувала у важкому стані.

Поліцейські з’ясували, що невідомий чоловік завдав потерпілій тілесних ушкоджень та заволодів її мобільним телефоном, ювелірними прикрасами і грошима. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку медики госпіталізували жінку до лікарні.



Працівники кримінальної поліції швидко встановили особу нападника. Ним виявився ніде не працюючий 33-річний уродженець республіки Дагестан Російської Федерації, котрий тимчасово проживає у Львівській області. Відомо, що вказаний чоловік брав участь у військових діях на Кавказі.



Поліцейські з’ясували: у соціальній мережі іноземець знайомився з одинокими жінками, залицявся до них, входив у довіру та випитував інформацію про місце роботи і майновий стан. Після нетривалого спілкування в інтернет-мережі зловмисникові вдалося домовитися із 49-річною чернівчанкою про побачення у неї вдома.

Зі слів жінки, під час спільної вечері із новоспеченим залицяльником їй раптово стало зле, вона прилягла і знепритомніла.



Коли потерпіла прийшла до тями, її руки вже були зв’язані, а новий знайомий обшукував квартиру. На зауваження жінки зловмисник відповів кількома ударами в голову і втік у невідомому напрямку.



Знайти нападника працівникам карного розшуку вдалося на Львівщині – за місцем його тимчасового проживання. Під час затримання та проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка речові докази скоєння ним вищевказаного злочину, мобільні телефони, сім-картки різних операторів мобільного зв’язку, патрони до травматичної зброї, грошові кошти тощо.



Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 187 Кримінального кодексу України («Розбій») та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів і встановлюють особи його ймовірних спільників.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

