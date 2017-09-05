На Херсонщині квартирант побив власника ледь не на смерть

На Херсонщині квартирант побив власника ледь не на смерть

08:41 05.09.2017
На Херсонщині квартирант побив власника ледь не на смерть

У Білозерське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні, що туди доставлено 42-річного жителя одного з сіл.

У чоловіка діагностували численні ушкодження: переломи ребер, перелом носа, забій грудної клітини, закриту черепно мозкову травму та струс головного мозку. Стан здоров’я постраждалого стабільний.

Під час розмови з потерпілим поліцейські встановили, що він вживав алкогольні напої разом з власником будинку, де винаймав кімнату. Через що між чоловіками виник конфлікт, ніхто з них не пам’ятає. Під час сварки 43-річний квартирант сильно побив господаря будинку, внаслідок чого він втратив свідомість.

Вранці потерпілий опритомнів і ще добу пролежав вдома. Але потім йому стало зле і він викликав «швидку».

Як розповів начальник Білозерського відділення поліції Юрій Прядко, потерпілий і зловмисник безробітні. Раніше вони вже притягалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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