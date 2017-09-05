На Буковині у лікарні помер молодик, якому влучили каменем у голову

Для з’ясування обставин інциденту поліцейські призначили низку експертиз. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Днями близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про смерть 24-річного жителя села Коболчин у Сокирянській районній лікарні.



До медичного закладу відразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що загиблий працював слюсарем на одному із сільськогосподарських підприємств району.

Того вечора померлий разом з 25-річним охоронцем вказаного підприємства розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку.



Жбурнувши камінь в потерпілого, охоронець влучив йому в голову. Від удару чоловік упав на землю та втратив свідомість. Останнього відразу було доставлено до медичного закладу, де під час надання медичної допомоги він помер.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

На даний час вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання йому запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

