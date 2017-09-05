Поліція затримала підозрюваного у кривавій стрілянині у Миколаєві

Раніше повідомлялось, що внаслідок конфлікту на дорозі між громадянами із вогнепальним пораненням грудної клітини до лікарні госпіталізований миколаївець.

Слідчі кваліфікували дії зловмисника, як замах на вбивство кількох осіб. У місті було введено в дію план «Перехват». Розпочаті пошуки злочинця.

Через декілька годин розшукуваний сам зателефонував на спецлінію «102» та заявив, що його авто було нібито викрадене невідомими особами.

Поліцейським чоловік розповів, що самостійні пошуки привели його до покинутого на виїзді з Миколаєва у напрямку Нової Одеси зниклого автомобіля «Geely». Патрульні не повірили у вигадки «заявника» і він, це зрозумівши, вирішив діяти рішучіше: зненацька вскочив за кермо та рушив.



Інспектори почали переслідування і наздогнати водія їм вдалось у с. Зайчевське, на об'їзній дорозі поблизу готелю «Інгул».



У салоні автомобіля «Geely» правоохоронці знайшли пістолет, вірогідно, той, з якого злочинець стріляв, та набої до нього.



Зловмисник був затриманий слідчим у порядку ст. 208 КПК. Ним виявився 53-річний раніше судимий за вбивство та крадіжки місцевий мешканець.



Чоловіку інкримінується - ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 КК України «Замах на умисне вбивство двох або більше осіб», а також «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч.1 ст.263 КК України).

Нагадаємо, про стрілянину в Інгульському районі Миколаєва на пр. Богоявленському повідомлення до поліції надійшло вчора, близько 16:40.

Події відбувались біля в'їзду до головного входу до заводу «Зоря-Машпроект».

Зі слів постраждалих попередньо встановлено, що між ними та водієм автомобілю «Geely» синього кольору виник конфлікт на дорозі. Щоб його з'ясувати постраждалі, водій та пасажир «ВАЗ-2110», почали переслідування та, наздогнавши зловмисника, вийшли з авто.

Незнайомець одразу почав стріляти з пістолету та влучив в одного з чоловіків, 31-річного миколаївця. Використавши усі набої, попередньо до пістолету Макарова, злочинець втік на своєму автомобілі. Перехожі викликали пораненому швидку.

Пострілами також пошкоджені два транспортних засоби, які були припарковані на місці події.

Постраждалий у важкому стані був доставлений до медичного закладу для проведення хірургічного втручання.



Тривають слідчі заходи.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

