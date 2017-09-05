У Кропивницькому засуджено жінку, яка вдарила ножем чоловіка

За послідовної позиції прокуратури судом постановлено справедливий вирок жінці, яка ледь не прирізала свого співмешканця.

Так, в жовтні минулого року 33 – річна обвинувачена, розпиваючи разом із своїм співмешканцем алкогольні напої нанесла йому удар кухонним ножем в область живота, чим спричинила тілесні ушкодження, які відносяться до категорії тяжких та є небезпечними для життя в момент спричинення. Вироком суду першої інстанції за скоєне її засуджено до позбавлення волі з випробувальним терміном.

Прокуратура, не погоджуючись із призначеним покаранням, оскаржила вказане рішення суду у апеляційному порядку.

В обґрунтування своїх вимог прокурор наголошував, що обвинувачена раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, вказане кримінальне правопорушення вчинила в період не знятої та не погашеної судимості, що свідчить про відсутність зроблених позитивних висновків та будь-яких намагань стати на шлях Закону. Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури.

Зловмисницю визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, призначено покарання у виді 5 років реального позбавлення волі та взято під варту в залі суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області