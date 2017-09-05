У Дніпрі рятувальники звільнили з розбитого легковика трьох людей

О 09:38 від чергового служби «102» надійшло повідомлення про ДТП за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, Кріворозьке шосе 31-А.

До місця події було направлено рятувальників 5 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.Водій легкового автомобіля ВАЗ 2103, чоловік 1965 року народження не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

У результаті аварії постраждало 4 особи. Рятувальниками за допомогою пневматичних ножиць звільнено з автомобіля трьох постраждалих. На момент прибуття пожежних підрозділів водій автомобіля вже знаходився в кареті швидкої допомоги.

Врятованих із травмами та переломами кінцівок направлено до подальшої госпіталізації.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області