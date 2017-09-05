У Дніпрі рятувальники звільнили з розбитого легковика трьох людей

У Дніпрі рятувальники звільнили з розбитого легковика трьох людей

10:00 05.09.2017
У Дніпрі рятувальники звільнили з розбитого легковика трьох людей

О 09:38 від чергового  служби «102»  надійшло повідомлення  про ДТП за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, Кріворозьке шосе 31-А.

До місця події було направлено рятувальників 5 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.Водій легкового автомобіля ВАЗ 2103, чоловік 1965 року народження не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

У результаті аварії постраждало 4 особи. Рятувальниками за допомогою пневматичних ножиць звільнено з автомобіля трьох постраждалих. На момент прибуття пожежних підрозділів водій автомобіля вже знаходився в кареті швидкої допомоги.

Врятованих із травмами та переломами кінцівок направлено до подальшої госпіталізації.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.