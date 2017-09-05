На Київщині у власному будинку жахливо та трагічно загинула жінка
На Київщині у власному будинку жахливо та трагічно загинула жінка
О 09:39 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку в місті Буча на вулиці Яблунській.
На місце виклику направлено два відділення 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
Під час проведення розвідки всередині приміщення працівники ДСНС виявили 56-річну жінку, яка перебувала без свідомості. Її одразу передали працівникам відділення екстреної медичної допомоги м. Буча.
Нажаль, реанімаційні заходи не допомогли і жінка загинула. Пожежу було ліквідовано о 10:15.
На даний час проводяться слідчі дії по встановленню обставин та причини займання.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області