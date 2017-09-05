Кривавий замах на вбивство розкрила поліція Харківської області

Кривавий замах на вбивство розкрила поліція Харківської області

15:40 05.09.2017
Кривавий замах на вбивство розкрила поліція Харківської області

На Харківщині чоловіка викрито у скоєнні замаху на вбивство.

32-річного постраждалого, жителя міста Харкова, доставили до реанімаційного відділення Вовчанської районної лікарні.

Стан його здоров’я тяжкий.

До чергової частини Вовчанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Бугаївка на базі відпочинку скоєно злочин.

Як розповів начальник Вовчанського відділу поліції підполковник Ігор Зіненко, вжитими оперативно-розшуковими заходами працівниками сектору реагування патрульної поліції було затримано 49-річного мешканця Харкова, який зізнався у скоєному.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник перебував на території бази, куди приїхав на роботу. По закінченні роботи він разом з потерпілим вживав спиртні напої. Зненацька чоловік вихопив зі своєї сумки ніж та наніс опоненту удар в шию. Рятуючись, потерпілий став тікати.

Його побачили інші працівники бази та викликали медиків.

Зловмисник затриманий.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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