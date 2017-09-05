На Львівщині легковий автомобіль збив маленьку школярку

На Львівщині легковий автомобіль збив маленьку школярку

16:00 05.09.2017
На Львівщині легковий автомобіль збив маленьку школярку

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 14:40 на вулиці 22-го Січня у місті Броди.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 57-річний мешканець міста Броди, скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 10-річну місцеву школярку.

Внаслідок автопригоди дівчинку госпіталізовано з діагнозом: «перелом обох кісток правої гомілки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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