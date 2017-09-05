На Львівщині легковик врізався у вантажівку, двоє людей у лікарні
На Львівщині легковик врізався у вантажівку, двоє людей у лікарні
Дорожньо-транспортна пригода сталась вересня близько 08:30 на вулиці Болехівській у місті Стрий.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат Б3», 41-річний житель Чернівецької області, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем «Рено Магнум» під керуванням 61-річного мешканця міста Моршин.
Внаслідок автопригоди у лікарню доставили водія «Фольксвагена» (діагноз: «закрита черепно-мозкова травма, перелом ребер, забій лівого колінного суглобу») та його пасажира, 40-річного львів’янина (діагноз: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобної ділянки голови»).
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області