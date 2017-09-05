Жорстокого кривдника жінки судитимуть у Луганській області

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2017 приблизно о 03 годині ночі, чоловік напідпитку проник до житла однієї з мешканок селища Великоцьк Міловського району та, заподіявши господарці будинку тілесні ушкодження, заволодів її золотими прикрасами.

Потерпіла одразу ж звернулась до правоохоронних органів, зловмисника було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось Міловським відділом Старобільської місцевої прокуратури.

Санкція ч. 3 ст. 187 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області