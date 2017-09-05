На Чернігівщині чоловіка судитимуть за переправлення нелегалів

На Чернігівщині чоловіка судитимуть за переправлення нелегалів

17:02 05.09.2017
На Чернігівщині чоловіка судитимуть за переправлення нелегалів

За процесуального керівництва прокуратури області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із районів області, який незаконно переправляв осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Слідством установлено, що у липні поточного року обвинувачений за попередньою змовою із іншими особами, перебуваючи на ділянці прикордонної смуги, розташованої вздовж державного кордону України з Російською Федерацією, порушуючи встановлений порядок, за допомогою човна переправив з російської на українську територію групу нелегальних мігрантів.

Після вчинення кримінального правопорушення зловмисника було викрито та затримано правоохоронцями.

Згідно санкції ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України за такі дії передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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