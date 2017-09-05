На Дніпропетровщині нелюди під час грабунку перерізали горло пенсіонерці

На Дніпропетровщині нелюди під час грабунку перерізали горло пенсіонерці

14:20 05.09.2017
На Дніпропетровщині нелюди під час грабунку перерізали горло пенсіонерці

Злодії забрали у 82-річної пенсіонерки більше восьми тисяч гривень та ювелірні прикраси. Як з'ясували поліцейські, один із підозрюваних був частим гостем старенької. Його мати доглядала немічну бабусю, тож він мав вільний доступ до будинку.

Трагічний інцидент стався у с. Придніпровське Нікопольського району. Односельчани повідомили до поліції Нікополя, що виявили у будинку мертву бабусю з перерізаною шиєю.

До розслідування вбивства крім оперативників, дільничних і слідчих, долучився і кінолог зі службовим собакою.

Поліцейські за лічені години встановили першого зловмисника та затримали його. Наступного дня вони затримали і його спільника. Зловмисникам - 24 та 19 років, вони місцеві мешканці. Один з них раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Чоловіки здогадувались, що у жінки мають бути заощадження і вирішили їх викрасти. Один із нападників попросився залишитися у пенсіонерки на ніч. Коли жінка заснула, він відчинив двері спільнику. Однак господарка прокинулася від шуму та почала кричати. Тоді один із злодіїв кухонним ножем спричинив їй смертельні ушкодження.

Наразі 24-річному чоловіку слідчими та працівниками прокуратури оголошено про підозру за п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство ), ч.4 ст.187 КК України (розбійний напад), що карається позбавленням волі від 10 до 15 років, або довічним ув'язненням. Його 19-річному спільнику оголошено про підозру за ч.4 ст.187 КК України (розбійний напад).

Обом злочинцям обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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