Троє людей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Львівщині

Троє людей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Львівщині

17:00 05.09.2017
Троє людей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:00 на автодорозі Смільниця – Старий Самбір.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 23-річний мешканець Старосамбірського району, не обравши безпечної швидкості, виїхав за межі проїжджої частини, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок автопригоди в хірургічне відділення госпіталізовано водія з попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійно-рвана рана волосистої ділянки голови» та двох його пасажирів, мешканців Старосамбірського району. У 19-річного хлопця медики попередньо діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійно-рвані рани волосистої ділянки голови, носа, правого передпліччя, забій шийного відділу хребта та колінного суглобу». У 20-річного пасажира – «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну гематому лобної ділянки голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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