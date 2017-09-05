У Львові вислухав вирок суду водій-винуватець смертельної ДТП

Прокуратурою Львівської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо львів’янина, який у січні 2017 року, керуючи автомобілем марки «Mercedes-Benz», здійснив наїзд на пішохода.

Нагадаємо, що всупереч правилам дорожнього руху, чоловік на автомобілі рухався у пішохідній зоні заднім ходом з вулиці Театральної у напрямку вулиці Шевської, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода, який пересувався по проїзній частині дороги, попутно із автомобілем. Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід помер на місці події.

За результатами судового розгляду, Галицьким районним судом м. Львова, 29 серпня цього року, ухвалено обвинувальний вирок, яким особу, що спричинила ДТП, визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області