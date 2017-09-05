На Львівщині суд обрав запобіжний захід підозрюваному в озброєному нападі

Нагадаємо, що наприкінці липня цього року мешканець Дрогобицького району проник у приміщення обмінного пункту валют та погрожуючи касиру предметом схожим на пістолет заволодів грошовими коштами на суму понад 27 тис грн.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Окрім цього, Дрогобицьким міськрайонним судом вказаній особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області