У Миколаєві засуджені мажори, які чинили опір поліції

У Миколаєві засуджені мажори, які чинили опір поліції

19:02 05.09.2017
У Миколаєві засуджені мажори, які чинили опір поліції

Центральним районним судом  м. Миколаєва підтримано позицію прокуратури Миколаївської області та призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі двом місцевим мешканцям, які у серпні 2016 року у центрі міста Миколаєва зухвало порушували громадський порядок.

Нагадаємо, вказані особи у вечірній час доби, перебуваючи у центрі міста, на розі вулиць Соборної та Адмірала Макарова, з хуліганських спонукань пошкодили автомобіль таксі, викрикували нецензурні лайки та погрози на адресу водія таксі, а у подальшому і на перехожих, та працівників патрульної поліції, які прибули на виклик, чим грубо порушували громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства.

Їм було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296 та ч. 2 ст. 342 КК України (хуліганство, опір працівникові правоохоронного органу). У ході судового розгляду їх дії були перекваліфіковані на ч.3 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, пов’язане з опором представникові влади, який виконував обов’язки з охорони громадського порядку).

Наразі обвинувачені знаходяться під цілодобовим домашнім арештом до набрання чинності вироку суду.

Кожен повинен розуміти, що зухвалі виклики проти суспільства, що посягають на встановлені норми співжиття, свідчать не лише про низький рівень культури, а й повинні бути покарані.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області

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