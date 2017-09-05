Жителя Одещини підозрюють у контрабанді комплектуючих до зброї

Співробітники прокуратури Одещини спільно з працівниками УСБУ в області 05 вересня повідомили про підозру 33-річному чоловіку у спробі незаконного переміщення через митний кордон комплектуючих частин до вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 КК України).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Одеській області. Встановлено, що з середини липня 2017 року чоловік планував надіслати через міжнародні поштові відправлення за кордон (у тому числі до США) складові частини вогнепальної нарізної зброї.

При спробі контрабанди його викрили правоохоронці. На підставі ухвали суду проведено обшуки у гаражному приміщенні по вул. Армійська, яке орендував підозрюваний.

У ході обшуку вилучено складові частини до вогнепальної зброї, які він планував реалізувати за кордон. Зокрема, вилучено зворотні пружини зі стержнем, замки для П-38 «Люгер», деталі для запобіжника та магазина, спускові крючки, приціли, пістолет «Вальтер», запчастини до автомату Томпсона у 37 пакетах тощо.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області