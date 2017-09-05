У Львові п’яна донька викрала автомобіль у власних батьків

У Львові п’яна донька викрала автомобіль у власних батьків

15:01 05.09.2017
У Львові п’яна донька викрала автомобіль у власних батьків

Сьогодні, близько 06 години ранку, патрульні помітили на вулиці Городоцькій автомобіль Opel Astra, в якого не було ввімкнене ближнє світло фар. Інспектори зупинили транспортний засіб.

Коли патрульні підходили до автомобіля то водій почав перелазити на заднє сидіння. В салоні автомобіля сиділо троє осіб – жінка та два чоловіки. Патрульні попросили всіх вийти на вулицю та не вводити їх в оману. Власницею автомобіля представилася жінка, яка почала нервуватися, хамити патрульним, а також мала ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік, який був за кермом, розказав що побачив цю жінку, коли вона намагалася завести автомобіль, а оскільки вона перебувала в стані алкогольного спяніння – запропонував завести додому.

Патрульні попросили водія пред’явити посвідчення водія проте він їх не мав, оскільки не отримував. Крім цього, перевірка його на стан алкогольного сп’яніння показала результат 0.78 проміле.

Коли патрульні почали складати адміністративні матеріали, то почули від диспетчера орієнтування на автомобіль Opel Astra, який викрали з-під будинку на вулиці Сахарова. Це був той самий транспортний засіб.

Після цього інспектори дізналися, що донька забрала в батьків автівку та не попередила. На місце події приїхав батько, забрав транспортний засіб та доньку. А 20-річний водій отримав протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та протокол за керування автомобілем особою, яка не має такого права.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.