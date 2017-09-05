У Львові п’яна донька викрала автомобіль у власних батьків

Сьогодні, близько 06 години ранку, патрульні помітили на вулиці Городоцькій автомобіль Opel Astra, в якого не було ввімкнене ближнє світло фар. Інспектори зупинили транспортний засіб.

Коли патрульні підходили до автомобіля то водій почав перелазити на заднє сидіння. В салоні автомобіля сиділо троє осіб – жінка та два чоловіки. Патрульні попросили всіх вийти на вулицю та не вводити їх в оману. Власницею автомобіля представилася жінка, яка почала нервуватися, хамити патрульним, а також мала ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік, який був за кермом, розказав що побачив цю жінку, коли вона намагалася завести автомобіль, а оскільки вона перебувала в стані алкогольного спяніння – запропонував завести додому.

Патрульні попросили водія пред’явити посвідчення водія проте він їх не мав, оскільки не отримував. Крім цього, перевірка його на стан алкогольного сп’яніння показала результат 0.78 проміле.

Коли патрульні почали складати адміністративні матеріали, то почули від диспетчера орієнтування на автомобіль Opel Astra, який викрали з-під будинку на вулиці Сахарова. Це був той самий транспортний засіб.

Після цього інспектори дізналися, що донька забрала в батьків автівку та не попередила. На місце події приїхав батько, забрав транспортний засіб та доньку. А 20-річний водій отримав протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та протокол за керування автомобілем особою, яка не має такого права.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

