На Черкащині затримано жінку, яка всадила ніжу у спину співмешканцю

На Черкащині затримано жінку, яка всадила ніжу у спину співмешканцю

20:01 05.09.2017
На Черкащині затримано жінку, яка всадила ніжу у спину співмешканцю

До поліції, від медиків реанімаційного відділення міської лікарні надійшло повідомлення про те, що до них госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, з’ясувала, що 34-річний мешканець району отримав удар ножем від своєї співмешканки.

Під час спільного розпиття алкогольних напоїв, за місцем роботи чоловіка, у нього виник конфлікт з його 34-річною співмешканкою. Жінка взяла кухонний ніж та нанесла ним удар ззаду.

Правоохоронці затримали жінку неподалік місця скоєння злочину. З місця події вилучено ніж та інші речові докази.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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