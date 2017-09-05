На Черкащині затримано жінку, яка всадила ніжу у спину співмешканцю
На Черкащині затримано жінку, яка всадила ніжу у спину співмешканцю
До поліції, від медиків реанімаційного відділення міської лікарні надійшло повідомлення про те, що до них госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, з’ясувала, що 34-річний мешканець району отримав удар ножем від своєї співмешканки.
Під час спільного розпиття алкогольних напоїв, за місцем роботи чоловіка, у нього виник конфлікт з його 34-річною співмешканкою. Жінка взяла кухонний ніж та нанесла ним удар ззаду.
Правоохоронці затримали жінку неподалік місця скоєння злочину. З місця події вилучено ніж та інші речові докази.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області