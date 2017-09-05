На Вінниччині рятуальники ДСНС дістали з криниці тіло молодої жінки

На Вінниччині рятуальники ДСНС дістали з криниці тіло молодої жінки

21:01 05.09.2017
На Вінниччині рятуальники ДСНС дістали з криниці тіло молодої жінки

О 17:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вул. Українській в смт Теплик на території одного з приватних домогосподарств у криниці виявлено тіло людини.

До місця події одразу було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №10 м.Гайсин. Бійці ДСНС за допомогою триноги, рятувальних мотузок та апарату захисту органів дихання та зору на стисненому повітрі витягли тіло жінки з криниці. Загиблою виявилася 36-річна місцева жителька.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Наразі обставини події з'ясовуються працівниками Нацполіції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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