На Вінниччині рятуальники ДСНС дістали з криниці тіло молодої жінки

О 17:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вул. Українській в смт Теплик на території одного з приватних домогосподарств у криниці виявлено тіло людини.

До місця події одразу було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №10 м.Гайсин. Бійці ДСНС за допомогою триноги, рятувальних мотузок та апарату захисту органів дихання та зору на стисненому повітрі витягли тіло жінки з криниці. Загиблою виявилася 36-річна місцева жителька.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Наразі обставини події з'ясовуються працівниками Нацполіції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області