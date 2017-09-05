На Дніпропетровщині під час пожежі загинула жінка та врятовано чоловіка

На Дніпропетровщині під час пожежі загинула жінка та врятовано чоловіка

21:30 05.09.2017
На Дніпропетровщині під час пожежі загинула жінка та врятовано чоловіка

05 вересня о 08:25 до Служби порятунку «101» міста Кам’янського надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Яворницького, Заводського району міста Кам'янське.

За вказаною адресою було направлено два чергових відділення рятувальників 7-ої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та автодрабину.

По прибуттю до місця виклику було встановлено, що на четвертому поверсі чотирьох поверхового житлового будинку в одній з квартир виникла пожежа. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники потрапили до осередку пожежі.

Як з’ясувалось на момент виникнення пожежі у квартирі знаходилось двоє людей, жінка 1939 та чоловік 1969 років народження відповідно.

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки та передано до СМЕ.

Чоловіка врятовано особовим складом підрозділу ДСНС за допомогою висувної драбини.

В результаті пожежі вогнем пошкоджено меблі, домашні речі, балконну обшивку та домашнє майно. Площа пожежі склала 30 метрів квадратних.

Пожежу ліквідовано повністю о 10:28.

До пожежно-рятувальних робіт було залучено 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Наразі причини пожежі встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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