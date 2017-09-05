На Київщині розлючений конфліктом чоловік підірвав себе гранатою

На Київщині розлючений конфліктом чоловік підірвав себе гранатою

22:00 05.09.2017
На Київщині розлючений конфліктом чоловік підірвав себе гранатою

О 18:48 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про вибух в селі Фурси на вулиці Колгоспній.

На місце події виїхали рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

По прибуттю встановлено, що безробітний громадян 1974 року народження, попередньо, після сварки з дружиною пішов до одноповерхової господарчої будівлі та підірвав себе за допомогою гранати – РГД-5.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

На місці працюють слідчого-оперативна група та криміналістична лабораторія.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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