У Києві під час пожежі ледь не загинула 17-річна дівчина

У Києві під час пожежі ледь не загинула 17-річна дівчина

22:30 05.09.2017
У Києві під час пожежі ледь не загинула 17-річна дівчина

05 вересня о 09:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на 4-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Щербаківській, 54.

По прибуттю на місце події вогнеборці виявили на балконі квартири 17-річну мешканку та відразу ж приступили до рятувальних робіт та ліквідації пожежі.

За допомогою автодрабини рятувальники допомогли потерпілій вибратись з вогневої пастки. З ознаками отруєння чадним газом дівчину передали працівникам швидкої медичної допомоги.

О 10:03 пожежу було локалізовано, а вже о 10:13 – ліквідовано.

На місці події працювало 5 од. техніки та 20 чол. особового складу.

Причини та обставини виникнення пожежі встановить слідство.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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