На Львівщині СБУ затримала партію наркотиків на кілька мільйонів гривень

На Львівщині СБУ затримала партію наркотиків на кілька мільйонів гривень

00:00 06.09.2017
На Львівщині СБУ затримала партію наркотиків на кілька мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками і митниками, під процесуальним керівництвом прокуратури попередили на Львівщині контрабанду великої партії наркотиків.

У пункті пропуску «Рава-Руська» правоохоронці виявили у розбитому автомобілі, який на евакуаторі намагалися ввезти в Україну, майже шістдесят кілограмів гашишу, розфасованого у поліетиленові брикети. Вантаж, орієнтовною вартістю майже десять мільйонів гривень за цінами «чорного ринку», супроводжували четверо іноземців.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, одному із затриманих вже повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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