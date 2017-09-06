СБУ перекрила потужний канал постачання марихуани до Росії

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого угруповання, яке контрабандою переправляло марихуану до Росії.

Правоохоронці встановили, що наркоділки вирощували канабіс в одному з сіл Харківщини та у Бахмуті Донецької області. Наркотики вони переправляли через державний кордон на Луганщині.

Оперативники спецслужби затримали автомобіль з кур’єром у Новопсковському районі. Під час огляду машини співробітники СБ України вилучили сорок два пакунки з марихуаною.

У ході обшуків у нарколабораторіях та місцях проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили майже сорок кущів елітних сортів коноплі, обладнання для її вирощування та понад чотирнадцять кілограмів готового наркотику. Вартість вилученої марихуани за цінами «чорного ринку» становить майже п’ять мільйонів гривень.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1, ч. 3 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ