На Луганщині за посягання на життя працівників СБУ судитимуть контрабандиста
На Луганщині за посягання на життя працівників СБУ судитимуть контрабандиста
Під час огляду правоохоронцями транспортного засобу, на якому підозрюваний перевозив наркотичні засоби, останній умисно запалив сірник і кинув його у паливний бак, внаслідок чого сталося загоряння автомобіля, що спричинило загрозу життю правоохоронців, проте, пожежу вдалося своєчасно погасити.
Під час досудового розслідування до правопорушника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.
Санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає покарання у виді позбавлення на волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 307 КК України – від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, санкція ст. 348 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області