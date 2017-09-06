На Луганщині за посягання на життя працівників СБУ судитимуть контрабандиста

На Луганщині за посягання на життя працівників СБУ судитимуть контрабандиста

03:00 06.09.2017
На Луганщині за посягання на життя працівників СБУ судитимуть контрабандиста
Розслідуванням встановлено, що з метою перешкоджання законним діям співробітників Служби безпеки України з виявлення та документування доказів протиправної діяльності чоловіка, який на той час підозрювався у спробі контрабанди наркотичних засобів та збуту наркотиків, у останнього виник умисел, направлений на позбавлення життя співробітників Служби безпеки України.

 

Під час огляду правоохоронцями транспортного засобу, на якому підозрюваний перевозив наркотичні засоби, останній умисно запалив сірник і кинув його у паливний бак, внаслідок чого сталося загоряння автомобіля, що спричинило загрозу життю правоохоронців, проте, пожежу вдалося своєчасно погасити.

Під час досудового розслідування до правопорушника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає покарання у виді позбавлення на волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 307 КК України – від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, санкція ст. 348 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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