На Чернігівщині засуджено водія, через якого загинули четверо людей

Прокуратурою області забезпечено підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом порушення водієм правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу, що спричинило смерть чотирьох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Прокурором суду надано належні та допустимі докази, що доводять вину обвинуваченого у повному обсязі.

У суді встанволено, що у грудні 2014 року обвинувачений, керуючи вантажним автомобілем, під час руху автодорогою «Кіпті-Глухів-Бачівськ» проявив неуважність, неправильно оцінив дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість руху, в результаті чого не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із іншим автомобілем.

Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди настала смерть чотирьох потерпілих.

Вироком Борзнянського районного суду 23.08.2017 обвинуваченому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

За матеріалам прес-служби прокуратури Чернігівської області