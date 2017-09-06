На Вінниччині викрито банду шахраїв, які промишляли на ринку зерна

Завдяки якісній, професійній та злагодженій співпраці прокуратури та поліції виявлено групу осіб, які, діючи шахрайським шляхом, на території Барського району, зухвало заволоділи зерном урожаю 2017 року, що належить сільгоспвиробникам Вінницької області на загальну суму близько 18 мільйонів гривень.

Так, вказана злочинна група, діючи з корисливих мотивів, під виглядом закупівлі зерна для його подальшої переробки, за допомогою електронного зв’язку, укладала договори поставки сільськогосподарської продукції з сільгоспвиробниками Вінницької області.

Після поставки продукції зловмисники вивозили зерно до інших областей України, однак не розраховувались з сільгоспвиробниками за поставлену продукцію та не відображали, в установленому Законодавством України порядку, прибутків підприємства від імені якого діяли вказані зловмисники.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

Наразі Жмеринської місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, та встановлено заставу в розмірі 8 мільйонів гривень.

Крім того, в наслідок злагодженої роботи прокурорів, слідчих та оперативних співробітників карного розшуку встановлено місцезнаходження частини зернових культур, які учасниками групи незаконно перевезені до Одеського порту та з метою відшкодування завданих потерпілим збитків на них накладено арешт.

Вказане провадження знаходиться на контролі керівництва прокуратури Вінницької області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області