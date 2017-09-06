Вбивство у Кропивницькому: хотів вгамувати на ніч, а "заспокоїв" навіки

Повідомлення про раптову смерть 89-річної жительки Кропивницького надійшло до поліції наприкінці минулого тижня.

За поясненнями 22-річного родича, який проживав із потерпілою, жінка лягла спати та вранці не прокинулася. Однак досвідчені оперативники піддали сумніву отримані покази.



Під час огляду тіла померлої, експерти виявили синці на шиї. Разом із тим, чоловік, який доглядав за пенсіонеркою, розповів правоохоронцям, що вона почувалася слабкою і бувало не завжди втримувалася на ногах та падала.

Однак, під час перевірки показів свідка у поліцейських виникли сумніви щодо природної смерті власниці квартири. Згодом на підтвердження версії про скоєне умисне вбивство додалися ще й висновки судово-медичного експерта, які вказували на те, що смерть потерпілої настала від отриманих тілесних ушкоджень.

«У результаті проведених слідчо-розшукових заходів було встановлено справжній перебіг подій тієї ночі, коли загинула бабуся. Так, за свідченнями «доглядальника», вона довго не засинала, метушилася та марила. Оскільки жінка таким чином заважала відпочивати родичу, той кілька разів намагався заспокоїти її, внаслідок чого, за його словами, очевидно «не розрахував сили».

Вже на ранок, коли чоловік прокинувся і побачив, що бабуся не дихає, повідомив родичам, що та померла уві сні. Коли ж зрозумів, що поліцейські мають докази його причетності до вбивства, зізнався у скоєному», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області