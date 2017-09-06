Тіло чоловіка знайшли у басейні фонтану одного з парків Херсона

Близько 06:40 в «call-центр 102» херсонської поліції зателефонував місцевий мешканець. Він повідомив, що на території парку «Херсонська фортеця» в басейні фонтану плаває труп чоловіка. На місце події терміново виїхали слідчо-оперативна група та керівництво Херсонського відділу поліції.

Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, загиблим виявився 53-річний мешканець Білозерського району. З метою встановлення обставин події поліцейські відпрацювали територію парку, опитали перехожих та працівників навколишніх магазинів і розважальних закладів, переглянули відео з камер відеоспостереження.

Одна з камер зафіксувала момент падіння потерпілого. На відео видно, що чоловік один підійшов до фонтану, нахилився та впав у середину басейна. За висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть потерпілого настала в результаті утоплення.

Поліцейські з’ясовують всі обставини події. Проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області