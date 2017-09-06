Затриманий у Миколаєві водій перед кривавою стріляниною ще й скоїв дві ДТП

Стрілець, який поранив чоловіка із бойової вогнепальної зброї, перед тим на парковці біля спорткомплексу «Зоря» на своєму автомобілі «Geely» збив людину – водія, який сідав у своє авто.

Про це стало відомо в ході слідчих дій. Постраждалий розповів правоохоронцям, що його автомобіль був припаркований біля бордюру вздовж проїзної частини по вул. Театральній у напрямку пр. Богоявленського біля спорткомплексу «Зоря».

Коли він посадив у автомобіль дитину, яку забрав з тренувань, та саме збирався сам сідати за кермо, побачив, що на нього із великою швидкістю їде автомобіль «Geely» синього кольору. Намагаючись уникнути зіткнення, чоловік притиснувся до свого транспортного засобу, проте водій «Geely» все ж зачепив його боковою частиною автомобіля, після чого, не зупиняючись, поїхав далі, як з’ясувалось, поспішаючи забрати дружину з роботи.

Потерпілого відкинуло на його авто, на щастя, він отримав легкі тілесні ушкодження.

Після цього вже стався конфлікт на дорозі, де зловмисник зачепив і автомобіль постраждалих. Закінчився він стріляниною.



Нагадаємо, 04 вересня, внаслідок інциденту між водієм та пасажиром «ВАЗ-2110» та водієм автомобіля «Geely» із вогнепальним пораненням грудної клітини до лікарні госпіталізований 31-річний миколаївець. Нападник втік та вже за кілька годин був затриманий. У салоні його автомобіля «Geely» правоохоронці знайшли пістолет, вірогідно, той, з якого злочинець стріляв, та набої до нього.



Зловмисник був затриманий слідчим у порядку ст. 208 КПК.

Чоловіку інкримінується ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 КК України «Замах на умисне вбивство двох або більше осіб», а також «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч.1 ст.263 КК України).

Санкції статей передбачають до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.



Потерпілому було проведено хірургічне втручання, наразі він знаходиться у лікарні.



Затриманий пояснює, що збою і набої придбав давно та розумів незаконність її зберігання і використання. 53-річний раніше судимий за вбивство та крадіжки миколаївець розповідає, що нібито злякався чоловіків, які бігли до нього розбиратись, а, використавши усі набої з обойми, і не припускав, що може влучити у людей.



Також затриманий визнав своєю наявну наркотичну речовину, яку возив у салоні авто та розповів, що час від часу вживає наркотики.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

