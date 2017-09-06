В Івано-Франківську невідомі підкинули гранату до центру польської культури

На фасаді будівлі Центру польської культури та європейського діалогу, що в центральній частині міста Івано-Франківська, знайшли предмет схожий на гранату.

На лінію «102» надійшло повідомлення від працівниці цього закладу про те, що під час профілактичної чистки системи кондиціювання їх працівником було знайдено предмет схожий на гранату.

Вибуховий пристрій знаходився на металевій водостічній ринві між першим і другим поверхом будинку.



На місце події одразу ж виїхали працівники патрульної поліції, слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та кінологи. Вибухотехніки розрядили вибуховий пристрій, тобто вивели із бойової готовності.



Вилучений предмет, схожий на гранату РГД 5 із запалом направлено на експертне дослідження.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

