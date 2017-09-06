У Маріуполі відсторонені від посад двоє судмедекспертів-хабарників

У Маріуполі відсторонені від посад двоє судмедекспертів-хабарників

18:31 06.09.2017
У Маріуполі відсторонені від посад двоє судмедекспертів-хабарників

За клопотанням Маріупольської місцевої прокуратури №1 рішенням Жовтневого районного суду м. Маріуполя двох посадовців Маріупольського відділення судово-медичної експертизи Комунальної лікувально-профілактичної установи «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» відсторонено від посад.

Нагадаємо, судмедекспертів затримали під час отримання 6 500 грн хабара 28 серпня працівники Маріупольської місцевої прокуратури №1 та поліції. Установлено, що посадові особи СМЕ систематично вимагали та отримували від родичів померлих грошові кошти у розмірі від 500 до 3000 грн за надання позачергових послуг та прискорення процедури видачі тіл померлих.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4 (отримання неправомірної вигоди експертом) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 84300 грн та 33680 грн.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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