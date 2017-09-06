У Харкові засуджено ворожку, що знімала порчу разом із грошима клієнтів

У Харкові засуджено ворожку, що знімала порчу разом із грошима клієнтів

23:32 06.09.2017
У Харкові засуджено ворожку, що знімала порчу разом із грошима клієнтів
Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винною 24-річну харків'янку-ворожку у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).
За інформацією в.о. начальника управління прокуратури області Євгена Шевченка, жінці, з урахуванням попередньої судимості, призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
Прокуратура довела у суді, що зловмисниця знайомилася з жінками на вулиці та пропонувала їм поворожити. Розповідала своїм жертвам про наведену "порчу" та обіцяла зняти її. Нібито для проведення необхідного ритуалу зловмисниця просила жінок зняти коштовності але, замість того, щоб повернути цінності - зникала.
 
Протягом липня-грудня 2016 року ворожка ошукала 5 жінок, заволодівши їх золотом на загальну суму понад 36 тис. грн.
 
Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
 
Жінка вже має 4 судимості за скоєння шахрайських дій.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
 
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