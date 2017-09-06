На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство пенсіонера

На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство пенсіонера

23:00 06.09.2017
На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство пенсіонера

Павлоградською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому відносно мешканця с. Богданівка  за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Так, наприкінці лютого 2017 року 56-річний чоловік, раніше судимий за вбивство, розпиваючи спиртні напої у компанії 36-річної жінки та 79-річного чоловіка, обурився через поведінку останнього та свою правоту вирішив довести за допомогою сили.

Спочатку зловмисник побив безпорадну людину похилого віку ногами по грудній клітині, спричинивши численні переломи ребер, а потім двічі вдарив кухонним ножем у груди.

Судовий розгляд кримінального провадження триває. Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.