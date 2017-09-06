На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство пенсіонера

Павлоградською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому відносно мешканця с. Богданівка за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Так, наприкінці лютого 2017 року 56-річний чоловік, раніше судимий за вбивство, розпиваючи спиртні напої у компанії 36-річної жінки та 79-річного чоловіка, обурився через поведінку останнього та свою правоту вирішив довести за допомогою сили.

Спочатку зловмисник побив безпорадну людину похилого віку ногами по грудній клітині, спричинивши численні переломи ребер, а потім двічі вдарив кухонним ножем у груди.

Судовий розгляд кримінального провадження триває. Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області