На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство пенсіонера
На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за безжальне вбивство пенсіонера
Павлоградською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому відносно мешканця с. Богданівка за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Так, наприкінці лютого 2017 року 56-річний чоловік, раніше судимий за вбивство, розпиваючи спиртні напої у компанії 36-річної жінки та 79-річного чоловіка, обурився через поведінку останнього та свою правоту вирішив довести за допомогою сили.
Спочатку зловмисник побив безпорадну людину похилого віку ногами по грудній клітині, спричинивши численні переломи ребер, а потім двічі вдарив кухонним ножем у груди.
Судовий розгляд кримінального провадження триває. Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області