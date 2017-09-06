Злодія, якого оголошено в розшук у Білорусі, затримано на Черкащині

Злодія, якого оголошено в розшук у Білорусі, затримано на Черкащині

22:00 06.09.2017
Злодія, якого оголошено в розшук у Білорусі, затримано на Черкащині

На підставі міжнародно-правових договорів, які ратифіковані Україною, прокуратурою Черкаської області поінформовано компетентні органи Республіки Білорусь про затримання правоохоронними органами області на території Черкащини громадянина Республіки Білорусь, який тривалий час (з 2009 року) перебуває в міжнародному розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (крадіжка) Кримінального кодексу Республіки Білорусь, на території вказаної країни.

За мотивованим клопотанням Черкаської місцевої прокуратури стосовно зазначеної вище особи Соснівським районним судом м. Черкаси застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

Після надходження від компетентних  органів Республіки Білорусь запиту про видачу (екстрадицію) затриманої особи буде проведено екстрадиційну перевірку на предмет можливості видачі громадянина вказаної країни до відповідних правоохоронних органів цієї країни для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ним злочинів на території Республіки Білорусь.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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