На Київщині чоловіка судитимуть за навмисне вбивство власного зятя

На Київщині чоловіка судитимуть за навмисне вбивство власного зятя

21:30 06.09.2017
На Київщині чоловіка судитимуть за навмисне вбивство власного зятя

Установлено, що в травні поточного року між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Після завершення бійки 51- річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вирішив помститися зятю. Вийшовши за зятем на подвір’я, зловмисник ударив його ножем в область грудної клітини, від чого потерпілий помер на місці події.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фастівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. 

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

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