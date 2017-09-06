На Київщині чоловіка судитимуть за навмисне вбивство власного зятя

Установлено, що в травні поточного року між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Після завершення бійки 51- річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вирішив помститися зятю. Вийшовши за зятем на подвір’я, зловмисник ударив його ножем в область грудної клітини, від чого потерпілий помер на місці події.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фастівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області