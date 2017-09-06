Жителя Чернівців судитимуть за збут наркотиків та хуліганство

Жителя Чернівців судитимуть за збут наркотиків та хуліганство

18:00 06.09.2017
Жителя Чернівців судитимуть за збут наркотиків та хуліганство

Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно 36-річного мешканця Чернівців за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.296, ч.2 ст.307 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи раніше судимим за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, на шлях виправлення не став, знову придбав через невстановлені слідством канали збуту наркотичний засіб «Субутекс», який згодом реалізував потенційним покупцям.

Крім того, у квітні 2017 року підсудний здійснив декілька пострілів у бік припаркованого у дворі автомобіля, наражаючи на небезпеку неповнолітню, яка знаходилась в салоні вказаного транспортного засобу, та інших перехожих.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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