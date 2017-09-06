Жителю Львова повідомлено про підозру у навмисному вбивстві, - прокуратура

Жителю Львова повідомлено про підозру у навмисному вбивстві, - прокуратура

21:01 06.09.2017
Жителю Львова повідомлено про підозру у навмисному вбивстві, - прокуратура

За процесуального керівництва органів прокуратури Львівської області, працівниками Нацполіції розкрито кримінальне правопорушення за фактом вбивства мешканця Львова, скоєне цьогоріч, 29 серпня, у квартирі одного із будинків на вулиці Митрополита Ангеловича.

Нагадаємо, що 1 вересня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців цього будинку про те, що з сусідської квартири чути різкий неприємний запах, а господаря вже майже тиждень ніхто не бачив.

У помешканні виявлено тіло вже мертвого чоловіка. Потерпілим виявився 52-річний львів’янин.

Завдяки скоординованим першочерговим слідчим діям, правоохоронцям вдалось встановити особу, яка скоїла особливо тяжкий злочин, передбачений ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Це стало підставою для обґрунтованого повідомлення йому про підозру.

Крім цього, завдяки принциповій позиції процесуального прокурора, судом обрано чоловікові міру запобіжного заходу у виді тримання від вартою.

За вчинене йому загрожує до 15 років за ґратами.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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