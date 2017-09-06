На Волині молода іноземка за кермом іномарки збила літню жінку
На Волині молода іноземка за кермом іномарки збила літню жінку
На автодорозі поблизу села Видраниця Ратнівського району під колеса «Audi-A6» потрапив пішохід. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.
Автопригода трапилася близько опівночі. За кермом легковика перебувала 28-річна громадянка Білорусі. Керуючи автомобілем, жінка допустила наїзд на 66-річну місцеву жительку, яка рухалася проїжджою частиною у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП остання отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії районої лікарні.
Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області