На Волині молода іноземка за кермом іномарки збила літню жінку

На Волині молода іноземка за кермом іномарки збила літню жінку

09:40 06.09.2017
На Волині молода іноземка за кермом іномарки збила літню жінку

На автодорозі поблизу села Видраниця Ратнівського району під колеса «Audi-A6» потрапив пішохід. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

Автопригода трапилася близько опівночі. За кермом легковика перебувала 28-річна громадянка Білорусі. Керуючи автомобілем, жінка допустила наїзд на 66-річну місцеву жительку, яка рухалася проїжджою частиною у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП остання отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії районої лікарні.

Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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