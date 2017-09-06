На Тернопільщині конфлікт біля бару закінчився жорстоким побиттям

У селі Сновидів Бучацького району поблизу бару посперечалися між собою 20-річний юнак та 39-річний чоловік. Попри майже 20-річну різницю у віці в обох виявися однаково запальний характер і жоден не забажав поступитися іншому.

Старший у розпал словесної перепалки вибив мобільний телефон із рук молодшого. Юнак цього не степів і взявся гамселити опонента. Зрештою, сварка скінчила невтішними результатами для обох. У потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом наколінника та гематоми на обох повіках.

Молодому дебоширові попередньо правоохоронці інкримінують частину 1 статті 122 Кримінального кодексу України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області