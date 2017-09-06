На Тернопільщині конфлікт біля бару закінчився жорстоким побиттям

На Тернопільщині конфлікт біля бару закінчився жорстоким побиттям

10:00 06.09.2017
На Тернопільщині конфлікт біля бару закінчився жорстоким побиттям

У селі Сновидів Бучацького району поблизу бару посперечалися між собою 20-річний юнак та 39-річний чоловік. Попри майже 20-річну різницю у віці в обох виявися однаково запальний характер і жоден не забажав поступитися іншому.

Старший у розпал словесної перепалки вибив мобільний телефон із рук молодшого. Юнак цього не степів і взявся гамселити опонента. Зрештою, сварка скінчила невтішними результатами для обох. У потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом наколінника та гематоми на обох повіках.

Молодому дебоширові попередньо правоохоронці інкримінують частину 1 статті 122 Кримінального кодексу України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.