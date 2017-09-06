Тіло забитої на смерть жінки знайшли на вулиці селища в Одеській області

До Роздільнянського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Лиманське про те, що на вулиці біля свого будинку під деревом вона виявила бездиханне тіло жінки.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділу. Одразу встановити особу померлої не вдалось, так як її обличчя було вкрито значними синцями та пухлинами. Декілька годин працівники поліції опитували місцевих мешканців. В результаті одна із жінок впізнала особу померлої. Вона розповіла, що жінка переїхала до їхнього селища нещодавно з міста Одеси, проживала сама в будинку на цієї ж вулиці та зловживала спиртними напоями.

У ході вжитих оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу злочинця. Ним виявився 61-річний знайомий померлої, який після події втік з селища. Завдяки зібраній оперативній інформації правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Він переховувався у свого знайомого неподалік міста Подільськ, де згодом правоохоронці затримали його.

«Зі слів затриманого стало відомо, що увечері він напідпитку повертався додому від свого товариша та вирішив присісти на узбіччі дороги перепочити, як раптом до нього підійшла його знайома та запропонувала провести його додому. Коли вони прийшли до помешкання чоловіка, він запросив жінку до хати випити горілки, після чого обидва заснули. Коли чоловік прокинувся то побачив, що на його ліжку хтось спить та почав будити жінку. Спочатку він став бити долонями по обличчю гостю, а потім почав наносити удари по всьому тілу. Після чого виніс жінку на вулицю, проніс декілька метрів та поклав під дерево», - розповідає начальник Роздільнянського відділу поліції полковник поліції Олег Кашперук.

Наразі злочинця заарештовано.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області